17:30 Источник: Интерфакс

В администрации США считают, что руководство некоторых европейских стран оказывает скрытое противодействие попыткам Вашингтона решить украинский кризис, сообщает в субботу Axios со ссылкой на источники.

"Axios стало известно, что высокопоставленные чиновники Белого дома считают так: некоторые европейские лидеры, выражая публичную поддержку усилиям президента США Дональда Трампа завершить войну на Украине, пытаются негласно подорвать прогресс, достигнутый за кулисами с момента саммита на Аляске", - информирует портал.

По данным Axios, Белый дом "теряет терпение с европейскими лидерами", побуждающими Украину занимать нереалистичную позицию. В окружении Трампа полагают, что максималистский подход, к которому Европа толкает Киев, лишь ухудшает ситуацию.

"Европейцы не могут позволить себе затягивать войну и вести закулисную игру с необоснованными ожиданиями, к тому же ожидать, что Америка возьмет на себя издержки. Если европейцы хотят разжигания этой войны, это их дело. Но они безнадежно выпустили победу из рук", - заявил Axios высокопоставленный сотрудник Белого дома.