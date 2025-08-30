0
НОВОСТИ

Трамп заявил, что США больше не оказывают помощь Украине, а продают оружие НАТО

19:30 30.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США больше не расходуют каких-либо средств на оказание помощи Украине и не предоставляют ей напрямую военную технику.

«Мы расходовали сотни миллиардов долларов на эту войну. Теперь мы продаем технику НАТО. Я вынудил их (союзников по Североатлантическому альянсу — прим. ТАСС) увеличить [расходы на оборону] с двух до пяти [процентов ВВП]», — отметил глава вашингтонской администрации в интервью порталу The Daily Caller.

«Мы продаем технику НАТО. Мы не продаем ее Украине», — добавил он. «Мы не расходуем больше никаких средств на войну», — подчеркнул президент США.

14 июля Трамп заявил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО.

