СберИнвестиции: подростки планируют инвестировать всю жизнь

17:50

Число подростков-инвесторов в СберИнвестициях за два последних месяца выросло почти в четыре раза — с 18 тыс. до 70 тыс. человек. Летом юные инвесторы выбирали акции — их доля в объеме чистых покупок на 60% выше, чем у взрослых. Восемь из десяти инвесторов-подростков планируют инвестировать всю жизнь. Об этом рассказали в СберИнвестициях в преддверии Дня знаний.

Летом в ТОП-5 регионов по числу подростков-инвесторов вышли Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская область и Красноярский край. На текущий момент большинству подростков-инвесторов 16-17 лет (по 31%), четверти ребят — 15 лет, а 14% ребят открыли брокерский счет уже в 14 лет.

Анализ портфелей показал, что летом подростки предпочитали акции, они заняли 71% в объеме чистых покупок за вычетом продаж. По этому показателю подростки опережают взрослых более чем на 60%. Среди самых популярных эмитентов у ребят — Сбер, ВТБ, X5, Аэрофлот и Газпром.

На втором месте – короткие корпоративные облигации со сроком погашения менее пяти лет (11%). Замыкают тройку фонды денежного рынка (8%), которые подростки продолжают выбирать в отличие от взрослых, которые летом такие фонды чаще продавали, чем покупали.

У взрослых лидером в объеме нетто-покупок летом стали короткие облигации (34%). На втором месте по популярности — длинные облигации со сроком погашения более семи лет (18%). На акции за этот период пришлось только 10% чистых вложений.

На фоне большого спроса на открытие брокерских счетов со стороны подростков, СберИнвестиции провели опрос и узнали, что вдохновило ребят начать инвестировать и какие цели они перед собой ставят.

60% подростков отметили, что пришли на фондовый рынок, чтобы разобраться, как он устроен. Почти четверть опрошенных увидели, как инвестируют блогеры и другие лидеры мнений. Еще 12% последовали примеру взрослых, а 4% – примеру друзей.

Больше всего в инвестировании подросткам нравится наблюдать, как растут их сбережения. Такой ответ выбрали 71% подростков. 34% больше всего интересует получение дивидендов. 19% в первую очередь ценят то, что могут ощутить себя совладельцами компании и почувствовать свою сопричастность к бизнесу. 10% с удовольствием обсуждают результаты инвестирования с родителями и друзьями.

Исследование показало, что практически все опрошенные подростки считают важным учиться инвестициям, а половина уже применяют свои знания на практике и самостоятельно анализируют потенциал компаний и их финансовые результаты. Это подтверждает и статистика просмотров обучающих материалов в СберИнвестициях. 36% при выборе инструментов ориентируются на выбор экспертов и аналитиков. А громкое имя и известный бренд не играют значительную роль – на этот показатель ориентируются по 4% респондентов.

Большинство юных инвесторов вышли на фондовый рынок, несмотря на то что их родители далеки от темы инвестирования. Такой ответ выбрали 55% респондентов. У 13% родители инвестируют сами и помогают ребятам разобраться.

«В последнее время все больше юных инвесторов приходят в СберИнвестиции. Их число растет очень быстрыми темпами и с июля увеличилось на 52 тысячи и достигло 70 тысяч человек– отметила Аиша Кубезова, руководитель брокерского бизнеса Сбера. – Увидев такой интерес, мы решили узнать, что вдохновляет ребят инвестировать и какие цели они ставят перед собой. Оказалось, что 81% ребят планируют инвестировать всю жизнь. Это хороший сигнал, который показывает, что ребята уже в таком юном возрасте стремятся инвестировать осознанно и мыслят долгосрочно. Также выяснилось, что родители большинства подростков-инвесторов пока не имеют брокерский счет. Это значит, что интерес к инвестициям появляется у самих подростков, они выходят на рынок по своему желанию и, возможно, скоро как раз своим примером вдохновят близких и друзей начать инвестировать».

СберИнвестиции запустили инвестиции для подростков с 14 лет в октябре 2024 года. Открыть счёт можно онлайн в приложении СберИнвестиции или Сбера на Android или IOS при наличии связи между подростком и родителем в приложении Сбера (если пока такой связи нет, установить её можно в любом офисе банка).

В опросе СберИнвестиций приняли участие более 1000 респондентов.