В Екатеринбурге задержан глава организации «Азербайджан — Урал»

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Екатеринбурге председателя Свердловской общественной национально-культурной организации «Азербайджан — Урал» Шахина Шихлинского. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Шахина Шихлинского задержали», — сказал собеседник агентства, уточнив, что его доставили на допрос в следственное управление СК РФ по Свердловской области. С чем связано задержание, он не уточнил. ТАСС пока не располагает комментариями следствия.