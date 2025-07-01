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НОВОСТИ

В Екатеринбурге задержан глава организации «Азербайджан — Урал»

21:15 01.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Екатеринбурге председателя Свердловской общественной национально-культурной организации «Азербайджан — Урал» Шахина Шихлинского. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Шахина Шихлинского задержали», — сказал собеседник агентства, уточнив, что его доставили на допрос в следственное управление СК РФ по Свердловской области. С чем связано задержание, он не уточнил. ТАСС пока не располагает комментариями следствия.

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