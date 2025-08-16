ВС РФ освободили населенный пункт Колодези в ДНР
16:00 16.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные Западной группировки ВС РФ освободили населенный пункт Колодези в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Запад“ в результате активных действий освободили населенный пункт Колодези Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 15:00 16.08.2025
- Европейские лидеры провели переговоры с Зеленским после его разговора с Трампом — Туск
- 14:00 16.08.2025
- Трамп выступил за мирное соглашение по Украине и против сделки о прекращении огня
- 13:00 16.08.2025
- Исполнитель теракта в «Крокусе» подтвердил, что деньги на него выделяла Украина
- 12:30 16.08.2025
- Зеленский подтвердил, что 18 августа направляется в Вашингтон на встречу с Трампом
- 12:00 16.08.2025
- Саммит на Аляске доказал возможность переговоров без предварительных условий — Медведев
- 11:30 16.08.2025
- Трамп позвонил после встречи с Путиным Зеленскому и коллегам по НАТО — Белый дом
- 11:00 16.08.2025
- Мелания Трамп передала через мужа письмо Путину — Reuters
- 10:30 16.08.2025
- Трамп заявил, что и Путин, и Зеленский хотят его присутствия на переговорах по Украине
- 10:00 16.08.2025
- Число погибших на предприятии в Рязанской области выросло до 11
- 09:30 16.08.2025
- Путин по пути с Аляски посетил Чукотку
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать