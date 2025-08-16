16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные Западной группировки ВС РФ освободили населенный пункт Колодези в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Запад“ в результате активных действий освободили населенный пункт Колодези Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.