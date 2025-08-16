0
0
181
НОВОСТИ

ЕС готов ужесточать санкции против РФ — заявление

17:00 16.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Европейского союза готовы продолжать давление на Россию и ужесточать санкции. Об этом говорится в совместном заявлении глав Еврокомиссии и Евросовета, а также лидеров Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Великобритании.

«Пока убийства на Украине продолжаются, мы готовы оказывать давление на Россию. Мы продолжим усиливать санкции и расширять экономические меры, чтобы оказывать давление на военную экономику РФ, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир», — отмечается в тексте.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 16.08.2025
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО более 1 315 военнослужащих — МО РФ
0
47
16:00 16.08.2025
ВС РФ освободили населенный пункт Колодези в ДНР
0
254
15:00 16.08.2025
Европейские лидеры провели переговоры с Зеленским после его разговора с Трампом — Туск
0
340
14:00 16.08.2025
Трамп выступил за мирное соглашение по Украине и против сделки о прекращении огня
0
461
13:00 16.08.2025
Исполнитель теракта в «Крокусе» подтвердил, что деньги на него выделяла Украина
0
445
12:30 16.08.2025
Зеленский подтвердил, что 18 августа направляется в Вашингтон на встречу с Трампом
0
456
12:00 16.08.2025
Саммит на Аляске доказал возможность переговоров без предварительных условий — Медведев
0
482
11:30 16.08.2025
Трамп позвонил после встречи с Путиным Зеленскому и коллегам по НАТО — Белый дом
0
455
11:00 16.08.2025
Мелания Трамп передала через мужа письмо Путину — Reuters
0
581
10:30 16.08.2025
Трамп заявил, что и Путин, и Зеленский хотят его присутствия на переговорах по Украине
0
500

Возврат к списку