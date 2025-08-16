ЕС готов ужесточать санкции против РФ — заявление

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Европейского союза готовы продолжать давление на Россию и ужесточать санкции. Об этом говорится в совместном заявлении глав Еврокомиссии и Евросовета, а также лидеров Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Великобритании.

«Пока убийства на Украине продолжаются, мы готовы оказывать давление на Россию. Мы продолжим усиливать санкции и расширять экономические меры, чтобы оказывать давление на военную экономику РФ, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир», — отмечается в тексте.