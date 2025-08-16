ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО более 1 315 военнослужащих — МО РФ
18:00 16.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Вооруженных сил Украины за сутки потеряли в зоне СВО свыше 1 315 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.
Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили свыше 170 военнослужащих, «Запад» — до 230 военнослужащих, «Южная» — свыше 220, «Центр» — более 400, «Восток» — более 215, «Днепр» — свыше 80 военнослужащих.
