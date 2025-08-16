0
0
0
НОВОСТИ

Европейские лидеры провели переговоры с Зеленским после его разговора с Трампом — Туск

15:00 16.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии и Польши провели переговоры с Владимиром Зеленским по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

«Завершилась беседа европейских лидеров, в ходе которой была дана оценка информации, которую передал президент Трамп, и итогам встречи на Аляске», — написал польский премьер-министр Дональд Туск в социальной сети X. «Вместе с [президентом Франции] Эмманюэлем Макроном, [канцлером ФРГ] Фридрихом Мерцом, [премьер-министром Великобритании] Киром Стармером и [премьер-министром Италии] Джорджей Мелони мы выслушали мнение Владимира Зеленского и подготовили совместное заявление», — добавил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 16.08.2025
Трамп выступил за мирное соглашение по Украине и против сделки о прекращении огня
0
187
13:00 16.08.2025
Исполнитель теракта в «Крокусе» подтвердил, что деньги на него выделяла Украина
0
249
12:30 16.08.2025
Зеленский подтвердил, что 18 августа направляется в Вашингтон на встречу с Трампом
0
284
12:00 16.08.2025
Саммит на Аляске доказал возможность переговоров без предварительных условий — Медведев
0
328
11:30 16.08.2025
Трамп позвонил после встречи с Путиным Зеленскому и коллегам по НАТО — Белый дом
0
332
11:00 16.08.2025
Мелания Трамп передала через мужа письмо Путину — Reuters
0
413
10:30 16.08.2025
Трамп заявил, что и Путин, и Зеленский хотят его присутствия на переговорах по Украине
0
384
10:00 16.08.2025
Число погибших на предприятии в Рязанской области выросло до 11
0
407
09:30 16.08.2025
Путин по пути с Аляски посетил Чукотку
0
449
09:00 16.08.2025
За ночь над регионами РФ и Азовским морем сбиты 29 БПЛА
0
416

Возврат к списку