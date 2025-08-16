Европейские лидеры провели переговоры с Зеленским после его разговора с Трампом — Туск

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии и Польши провели переговоры с Владимиром Зеленским по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

«Завершилась беседа европейских лидеров, в ходе которой была дана оценка информации, которую передал президент Трамп, и итогам встречи на Аляске», — написал польский премьер-министр Дональд Туск в социальной сети X. «Вместе с [президентом Франции] Эмманюэлем Макроном, [канцлером ФРГ] Фридрихом Мерцом, [премьер-министром Великобритании] Киром Стармером и [премьер-министром Италии] Джорджей Мелони мы выслушали мнение Владимира Зеленского и подготовили совместное заявление», — добавил он.