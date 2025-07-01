Суд в Баку арестовал главу и шеф-редактора «Sputnik Азербайджан»

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хатаинский районный суд города Баку арестовал главу «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова на четыре месяца. Об этом сообщило азербайджанское информационное агентство АПА.

По данным агентства, они обвиняются по статьям «Мошенничество с причинением крупного ущерба», «Незаконное предпринимательство с извлечением дохода в крупном размере», «Легализация имущества, добытого преступным путем» Уголовного кодекса Азербайджана.