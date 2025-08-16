Путин согласился, что если бы Трамп был в то время президентом, то конфлика с Украиной не случилось бы
02:25 16.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подтвердил, что будь Дональд Трамп президентом США в 2022 году, войны с Украиной бы не было.
«Я помню, что в 2022 году во время последних контактов с прежней администрацией, я тогда пытался убедить своего прежнего американского коллегу [Джо Байдена] в том, что не нужно доводить до ситуации после наступления которой могут наступить тяжелые последствия в виде боевых действий. И прямо сказал тогда, что это большая ошибка, — сказал президент в ходе совместной пресс-конференции лидеров двух стран по итогам переговоров. — И вот сегодня мы слышим, когда президент Трамп говорит, что „если бы я был президентом, то войны бы не было“. Я думаю, что так бы на самом деле и случилось. Я подтверждаю это».
