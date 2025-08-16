Путин: Я согласен с президентом Трампом, что должна быть обеспечена и безопасность Украины

02:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова работать над тем, чтобы обеспечить безопасность Украины, заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом.

«Я согласен с президентом Трампом, он сегодня говорил об этом, что должна быть обеспечена и безопасность Украины. Конечно, мы готовы над этим работать», — сказал российский лидер.