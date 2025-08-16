Путин: Я согласен с президентом Трампом, что должна быть обеспечена и безопасность Украины
02:26 16.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия готова работать над тем, чтобы обеспечить безопасность Украины, заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом.
«Я согласен с президентом Трампом, он сегодня говорил об этом, что должна быть обеспечена и безопасность Украины. Конечно, мы готовы над этим работать», — сказал российский лидер.
НОВОСТИ
- 02:35 16.08.2025
- По Украине «осталось согласовать совсем немного» - Трамп
- 02:30 16.08.2025
- Трамп об итогах переговоров с Путиным: Сегодня мы действительно добились огромного прогресса
- 02:25 16.08.2025
- Путин согласился, что если бы Трамп был в то время президентом, то конфлика с Украиной не случилось бы
- 02:22 16.08.2025
- По окончании переговоров на Аляске Путин и Трамп выступили с заявлениями, но не стали отвечать на вопросы
- 01:15 16.08.2025
- Переговоры Трампа и Путина на Аляске в узком составе завершились
- 22:41 15.08.2025
- Начались переговоры Путина и Трампа
- 22:30 15.08.2025
- Путин и Трамп приветствовали друг друга рукопожатием
- 22:04 15.08.2025
- Путин прибыл в Анкоридж, где пройдет саммит с Трампом
- 21:20 15.08.2025
- Окружение Зеленского испытывает напряжение из-за саммита РФ и США — FT
- 20:40 15.08.2025
- Эксперты будут анализировать язык тела Путина и Трампа на саммите на Аляске — The Hill
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать