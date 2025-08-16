0
НОВОСТИ

Переговоры Трампа и Путина на Аляске в узком составе завершились

01:15 16.08.2025 Источник: РБК

Переговоры Трампа и Путина в узком составе завершены, сообщила пресс-служба Кремля. Журналисты в Анкоридже направились в зал, где должна пройти пресс-конференция Путина и Трампа. В зале, где должна пройти пресс-конференция, находятся в том числе Андрей Белоусов и Антон Силуанов, сообщает корреспондент РБК.

НОВОСТИ

22:41 15.08.2025
Начались переговоры Путина и Трампа
22:30 15.08.2025
Путин и Трамп приветствовали друг друга рукопожатием
22:04 15.08.2025
Путин прибыл в Анкоридж, где пройдет саммит с Трампом
21:20 15.08.2025
Окружение Зеленского испытывает напряжение из-за саммита РФ и США — FT
20:40 15.08.2025
Эксперты будут анализировать язык тела Путина и Трампа на саммите на Аляске — The Hill
20:00 15.08.2025
Трамп выразил уверенность в том, что встреча с Путиным пройдет «очень хорошо»
19:20 15.08.2025
Нефть остается в минусе: Brent торгуется $66,5 за баррель
19:06 15.08.2025
Собянин: Более 2,5 млн гостей побывали на форуме «Москва 2030» за две недели
18:40 15.08.2025
Глава ОВС НАТО в Европе будет находиться в пятницу на Аляске — CNN
18:00 15.08.2025
Лукашенко и Трамп поговорили по телефону
