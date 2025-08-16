Переговоры Трампа и Путина на Аляске в узком составе завершились
01:15 16.08.2025 Источник: РБК
НОВОСТИ
- 22:41 15.08.2025
- Начались переговоры Путина и Трампа
- 22:30 15.08.2025
- Путин и Трамп приветствовали друг друга рукопожатием
- 22:04 15.08.2025
- Путин прибыл в Анкоридж, где пройдет саммит с Трампом
- 21:20 15.08.2025
- Окружение Зеленского испытывает напряжение из-за саммита РФ и США — FT
- 20:40 15.08.2025
- Эксперты будут анализировать язык тела Путина и Трампа на саммите на Аляске — The Hill
- 20:00 15.08.2025
- Трамп выразил уверенность в том, что встреча с Путиным пройдет «очень хорошо»
- 19:20 15.08.2025
- Нефть остается в минусе: Brent торгуется $66,5 за баррель
- 19:06 15.08.2025
- Собянин: Более 2,5 млн гостей побывали на форуме «Москва 2030» за две недели
- 18:40 15.08.2025
- Глава ОВС НАТО в Европе будет находиться в пятницу на Аляске — CNN
- 18:00 15.08.2025
- Лукашенко и Трамп поговорили по телефону
