НОВОСТИ

Путин прибыл в Анкоридж, где пройдет саммит с Трампом

22:04 15.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в 21:54 мск прибыл на Аляску, в город Анкоридж. Здесь на 11:30 местного времени (22:30 мск) запланировано начало двустороннего саммита с президентом США Дональдом Трампом.

Встреча пройдет на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон.

