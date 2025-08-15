Путин прибыл в Анкоридж, где пройдет саммит с Трампом

22:04 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в 21:54 мск прибыл на Аляску, в город Анкоридж. Здесь на 11:30 местного времени (22:30 мск) запланировано начало двустороннего саммита с президентом США Дональдом Трампом.



Встреча пройдет на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон.