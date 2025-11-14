Бывшие колониальные державы продолжают считать мир своим «задним двором» — Медведев
18:40 14.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зампред Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что ряд бывших колониальных держав, продолжая вмешиваться во внутренние процессы других стран, рассматривают их как собственный «задний двор».
На заседании постоянного комитета движения «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма — „За свободу наций!“ Медведев отметил, что особенно заметны попытки давления на избирательные процессы в странах, входящих в движение. Зампред Совбеза России указал, что представители Белоруссии, Венесуэлы и ряда других государств приводили собственные примеры вмешательства, и подчеркнул, что подобная практика происходит повсеместно и вряд ли прекратится в ближайшее время.
«Бывшие колониальные державы продолжают полагать, что весь мир является их „задним двором“, пытаются оказывать силу и даже военное давление, как это происходит сейчас с Венесуэлой. Это возмутительные вещи, о которых мы должны говорить открыто», — сказал он.
