Включение Telegram в белый список невозможно, так как это иностранная платформа — депутат

Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Включение мессенджера Telegram в так называемый белый список интернет-ресурсов невозможно, поскольку он является иностранной платформой. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Сейчас активно обсуждаются слухи о том, что Telegram якобы вошел в белый список сервисов, доступных без интернета в экстренных ситуациях. Хочу сразу прояснить: это невозможно. Telegram — иностранный сервис, и по определению не может быть включен в перечень, который формируется исключительно исходя из социальной значимости и критической необходимости для повседневной жизни граждан», — сказал Немкин.