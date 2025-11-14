Венгрия не отдаст Украине 1,5 млн евро из фонда мира, а отправит их Ливану — Сийярто

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взнос Венгрии в Европейский фонд мира в размере 1,5 млн евро не будет использован на военную помощь Украине, а пойдет на оказание содействия Вооруженным силам Ливана. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Бейруте с ливанским коллегой Юсефом Раджи.

«Я сказал Юсефу Раджи, что интересы национальной безопасности Венгрии — это мир на Ближнем Востоке — и что стабильность Ливана является ключом к этому. Мы не будем использовать нашу долю в Европейском фонде мира для вооружения Украины. Вместо этого мы направим 1,5 млн евро на поддержку Вооруженных сил Ливана», — написал глава МИД на своей странице в соцсети Х.