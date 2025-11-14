Мерц заявил, что очередные санкции против РФ будут готовы в ближайшие недели
18:00 14.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что следующий пакет санкций в отношении России будет подготовлен в ближайшие недели с целью закрыть существующие бреши в обходе ограничений.
«Мы осуждаем обход санкций, мы хотим обеспечить, чтобы возможностей обхода не было или в любом случае сократилось их количество», — заявил он на совместной пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом в Берлине. «Мы постоянно это обсуждаем с турецким правительством», — добавил Мерц. «И мы подготовим в ЕС в ближайшие недели новый санкционный пакет», — сообщил он.
