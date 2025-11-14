Посольство Азербайджана в Киеве повреждено от попадания в него ракеты Patriot

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Видеоматериалы о повреждении помещения посольства Азербайджана в Киеве свидетельствуют о попадании в него зенитной ракеты ВСУ от комплекса Patriot. Об этом сообщил ТАСС военный источник.

«Опубликованные киевским режимом видеоматериалы о повреждении административного помещения на территории комплекса зданий посольства Республики Азербайджан в Киеве однозначно свидетельствуют о прямом попадании в него зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО, выпущенной расчетом ВСУ. Подтверждением этому являются многочисленные фотографии на местных украинских ресурсах с фрагментами упавших и разорвавшихся на улицах Киева зенитных управляемых ракет комплекса ПВО Patriot производства США», — сказал собеседник агентства.