0
0
0
НОВОСТИ

Посольство Азербайджана в Киеве повреждено от попадания в него ракеты Patriot

21:20 14.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Видеоматериалы о повреждении помещения посольства Азербайджана в Киеве свидетельствуют о попадании в него зенитной ракеты ВСУ от комплекса Patriot. Об этом сообщил ТАСС военный источник.

«Опубликованные киевским режимом видеоматериалы о повреждении административного помещения на территории комплекса зданий посольства Республики Азербайджан в Киеве однозначно свидетельствуют о прямом попадании в него зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО, выпущенной расчетом ВСУ. Подтверждением этому являются многочисленные фотографии на местных украинских ресурсах с фрагментами упавших и разорвавшихся на улицах Киева зенитных управляемых ракет комплекса ПВО Patriot производства США», — сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:40 14.11.2025
Шесть многоквартирных домов повреждены при атаке БПЛА на Новороссийск — мэр
0
176
20:00 14.11.2025
Включение Telegram в белый список невозможно, так как это иностранная платформа — депутат
0
227
19:20 14.11.2025
Коррупционный скандал на Украине угрожает поддержке Зеленского на Украине и в мире — NYT
0
265
18:42 14.11.2025
Первый комплекс умных апартаментов с технологиями Сбера будет построен в Крыму
0
285
18:40 14.11.2025
Бывшие колониальные державы продолжают считать мир своим «задним двором» — Медведев
0
335
18:00 14.11.2025
Мерц заявил, что очередные санкции против РФ будут готовы в ближайшие недели
0
380
17:32 14.11.2025
Венгрия не отдаст Украине 1,5 млн евро из фонда мира, а отправит их Ливану — Сийярто
0
371
17:30 14.11.2025
Сбер и «Небесная грация» разработали первую в мире ИИ-систему оценивания соревнований по художественной гимнастике
0
335
17:12 14.11.2025
Лукашенко поддержал майнинг криптовалюты в Белоруссии
0
383
17:00 14.11.2025
Профицит внешней торговли РФ в сентябре вырос до $8,1 млрд — ЦБ
0
412

Возврат к списку