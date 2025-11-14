Посольство Азербайджана в Киеве повреждено от попадания в него ракеты Patriot
21:20 14.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Видеоматериалы о повреждении помещения посольства Азербайджана в Киеве свидетельствуют о попадании в него зенитной ракеты ВСУ от комплекса Patriot. Об этом сообщил ТАСС военный источник.
«Опубликованные киевским режимом видеоматериалы о повреждении административного помещения на территории комплекса зданий посольства Республики Азербайджан в Киеве однозначно свидетельствуют о прямом попадании в него зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО, выпущенной расчетом ВСУ. Подтверждением этому являются многочисленные фотографии на местных украинских ресурсах с фрагментами упавших и разорвавшихся на улицах Киева зенитных управляемых ракет комплекса ПВО Patriot производства США», — сказал собеседник агентства.
НОВОСТИ
- 20:40 14.11.2025
- Шесть многоквартирных домов повреждены при атаке БПЛА на Новороссийск — мэр
- 20:00 14.11.2025
- Включение Telegram в белый список невозможно, так как это иностранная платформа — депутат
- 19:20 14.11.2025
- Коррупционный скандал на Украине угрожает поддержке Зеленского на Украине и в мире — NYT
- 18:42 14.11.2025
- Первый комплекс умных апартаментов с технологиями Сбера будет построен в Крыму
- 18:40 14.11.2025
- Бывшие колониальные державы продолжают считать мир своим «задним двором» — Медведев
- 18:00 14.11.2025
- Мерц заявил, что очередные санкции против РФ будут готовы в ближайшие недели
- 17:32 14.11.2025
- Венгрия не отдаст Украине 1,5 млн евро из фонда мира, а отправит их Ливану — Сийярто
- 17:30 14.11.2025
- Сбер и «Небесная грация» разработали первую в мире ИИ-систему оценивания соревнований по художественной гимнастике
- 17:12 14.11.2025
- Лукашенко поддержал майнинг криптовалюты в Белоруссии
- 17:00 14.11.2025
- Профицит внешней торговли РФ в сентябре вырос до $8,1 млрд — ЦБ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать