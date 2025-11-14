Коррупционный скандал на Украине угрожает поддержке Зеленского на Украине и в мире — NYT

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Антикоррупционные разоблачения на Украине, которые продемонстрировали политическую уязвимость Владимира Зеленского, угрожают его поддержке как внутри страны, так и за рубежом. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Издание отмечает, что Зеленский в ходе свой предвыборной компании создавал имидж лидера, который будет бороться с олигархами. Теперь же, указывает NYT, спустя почти семь лет после последних выборов, многие украинцы считают, что он действует в «небольшом, закрытом кругу, не связанном правилами».

Как подчеркивает газета, гонения на антикоррупционные органы Украины в июле проходили под контролем «разведывательного ведомства, напрямую подчиняющегося Зеленскому». 21 июля Служба безопасности Украины провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. Вскоре на Украине был принят закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП, что вызвало волну протестов в Киеве и других городах. Из-за критики внутри страны и за рубежом Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП.