Коррупционный скандал на Украине угрожает поддержке Зеленского на Украине и в мире — NYT
19:20 14.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Антикоррупционные разоблачения на Украине, которые продемонстрировали политическую уязвимость Владимира Зеленского, угрожают его поддержке как внутри страны, так и за рубежом. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).
Издание отмечает, что Зеленский в ходе свой предвыборной компании создавал имидж лидера, который будет бороться с олигархами. Теперь же, указывает NYT, спустя почти семь лет после последних выборов, многие украинцы считают, что он действует в «небольшом, закрытом кругу, не связанном правилами».
Как подчеркивает газета, гонения на антикоррупционные органы Украины в июле проходили под контролем «разведывательного ведомства, напрямую подчиняющегося Зеленскому». 21 июля Служба безопасности Украины провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. Вскоре на Украине был принят закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП, что вызвало волну протестов в Киеве и других городах. Из-за критики внутри страны и за рубежом Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП.
НОВОСТИ
- 20:00 14.11.2025
- Включение Telegram в белый список невозможно, так как это иностранная платформа — депутат
- 18:42 14.11.2025
- Первый комплекс умных апартаментов с технологиями Сбера будет построен в Крыму
- 18:40 14.11.2025
- Бывшие колониальные державы продолжают считать мир своим «задним двором» — Медведев
- 18:00 14.11.2025
- Мерц заявил, что очередные санкции против РФ будут готовы в ближайшие недели
- 17:32 14.11.2025
- Венгрия не отдаст Украине 1,5 млн евро из фонда мира, а отправит их Ливану — Сийярто
- 17:30 14.11.2025
- Сбер и «Небесная грация» разработали первую в мире ИИ-систему оценивания соревнований по художественной гимнастике
- 17:12 14.11.2025
- Лукашенко поддержал майнинг криптовалюты в Белоруссии
- 17:00 14.11.2025
- Профицит внешней торговли РФ в сентябре вырос до $8,1 млрд — ЦБ
- 16:32 14.11.2025
- Внешний долг РФ вырос на $15,2 млрд и на 1 октября составил $305 млрд — ЦБ
- 16:12 14.11.2025
- Западу будет сложней убеждать себя сотрудничать с коррумпированной Украиной — Туск
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать