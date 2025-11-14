Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком под Пермью, 6 человек погибли, 15 пострадали
22:00 14.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пассажирский рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Пермском крае, в результате ДТП погибли 6 человек, еще 15 получили различные травмы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
«На 55-м км дороги Р-243 Кострома — Шарья-Киров-Пермь произошло столкновение грузового автомобиля и рейсового пассажирского микроавтобуса „Газель-Некст“, — сказал собеседник агентства, уточнив, что 6 человек погибли и 15 пострадали.
НОВОСТИ
- 22:40 14.11.2025
- Годовая инфляция в РФ в октябре составила 7,71% — Росстат
- 21:20 14.11.2025
- Посольство Азербайджана в Киеве повреждено от попадания в него ракеты Patriot
- 20:40 14.11.2025
- Шесть многоквартирных домов повреждены при атаке БПЛА на Новороссийск — мэр
- 20:00 14.11.2025
- Включение Telegram в белый список невозможно, так как это иностранная платформа — депутат
- 19:20 14.11.2025
- Коррупционный скандал на Украине угрожает поддержке Зеленского на Украине и в мире — NYT
- 18:42 14.11.2025
- Первый комплекс умных апартаментов с технологиями Сбера будет построен в Крыму
- 18:40 14.11.2025
- Бывшие колониальные державы продолжают считать мир своим «задним двором» — Медведев
- 18:00 14.11.2025
- Мерц заявил, что очередные санкции против РФ будут готовы в ближайшие недели
- 17:32 14.11.2025
- Венгрия не отдаст Украине 1,5 млн евро из фонда мира, а отправит их Ливану — Сийярто
- 17:30 14.11.2025
- Сбер и «Небесная грация» разработали первую в мире ИИ-систему оценивания соревнований по художественной гимнастике
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать