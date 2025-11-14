0
0
118
НОВОСТИ

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком под Пермью, 6 человек погибли, 15 пострадали

22:00 14.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирский рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Пермском крае, в результате ДТП погибли 6 человек, еще 15 получили различные травмы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

«На 55-м км дороги Р-243 Кострома — Шарья-Киров-Пермь произошло столкновение грузового автомобиля и рейсового пассажирского микроавтобуса „Газель-Некст“, — сказал собеседник агентства, уточнив, что 6 человек погибли и 15 пострадали.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:40 14.11.2025
Годовая инфляция в РФ в октябре составила 7,71% — Росстат
0
109
21:20 14.11.2025
Посольство Азербайджана в Киеве повреждено от попадания в него ракеты Patriot
0
258
20:40 14.11.2025
Шесть многоквартирных домов повреждены при атаке БПЛА на Новороссийск — мэр
0
283
20:00 14.11.2025
Включение Telegram в белый список невозможно, так как это иностранная платформа — депутат
0
314
19:20 14.11.2025
Коррупционный скандал на Украине угрожает поддержке Зеленского на Украине и в мире — NYT
0
336
18:42 14.11.2025
Первый комплекс умных апартаментов с технологиями Сбера будет построен в Крыму
0
351
18:40 14.11.2025
Бывшие колониальные державы продолжают считать мир своим «задним двором» — Медведев
0
401
18:00 14.11.2025
Мерц заявил, что очередные санкции против РФ будут готовы в ближайшие недели
0
449
17:32 14.11.2025
Венгрия не отдаст Украине 1,5 млн евро из фонда мира, а отправит их Ливану — Сийярто
0
434
17:30 14.11.2025
Сбер и «Небесная грация» разработали первую в мире ИИ-систему оценивания соревнований по художественной гимнастике
0
389

Возврат к списку