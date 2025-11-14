Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком под Пермью, 6 человек погибли, 15 пострадали

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирский рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Пермском крае, в результате ДТП погибли 6 человек, еще 15 получили различные травмы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

«На 55-м км дороги Р-243 Кострома — Шарья-Киров-Пермь произошло столкновение грузового автомобиля и рейсового пассажирского микроавтобуса „Газель-Некст“, — сказал собеседник агентства, уточнив, что 6 человек погибли и 15 пострадали.