Годовая инфляция в РФ в октябре составила 7,71% — Росстат

22:40 14.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Годовая инфляция в России в октябре составила 7,71% против 7,98% в сентябре 2025 года. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,5%, следует из данных Росстата.

По данным статистики, цены на продовольственные товары в октябре выросли на 1,05% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом выражении — на 9,25%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,67% в месячном выражении и на 3,83% в годовом. Стоимость услуг снизилась на 0,42% к сентябрю 2025 года и выросла на 10,39% в годовом выражении.

