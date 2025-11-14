Годовая инфляция в РФ в октябре составила 7,71% — Росстат
22:40 14.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Годовая инфляция в России в октябре составила 7,71% против 7,98% в сентябре 2025 года. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,5%, следует из данных Росстата.
По данным статистики, цены на продовольственные товары в октябре выросли на 1,05% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом выражении — на 9,25%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,67% в месячном выражении и на 3,83% в годовом. Стоимость услуг снизилась на 0,42% к сентябрю 2025 года и выросла на 10,39% в годовом выражении.
НОВОСТИ
- 22:00 14.11.2025
- Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком под Пермью, 6 человек погибли, 15 пострадали
- 21:20 14.11.2025
- Посольство Азербайджана в Киеве повреждено от попадания в него ракеты Patriot
- 20:40 14.11.2025
- Шесть многоквартирных домов повреждены при атаке БПЛА на Новороссийск — мэр
- 20:00 14.11.2025
- Включение Telegram в белый список невозможно, так как это иностранная платформа — депутат
- 19:20 14.11.2025
- Коррупционный скандал на Украине угрожает поддержке Зеленского на Украине и в мире — NYT
- 18:42 14.11.2025
- Первый комплекс умных апартаментов с технологиями Сбера будет построен в Крыму
- 18:40 14.11.2025
- Бывшие колониальные державы продолжают считать мир своим «задним двором» — Медведев
- 18:00 14.11.2025
- Мерц заявил, что очередные санкции против РФ будут готовы в ближайшие недели
- 17:32 14.11.2025
- Венгрия не отдаст Украине 1,5 млн евро из фонда мира, а отправит их Ливану — Сийярто
- 17:30 14.11.2025
- Сбер и «Небесная грация» разработали первую в мире ИИ-систему оценивания соревнований по художественной гимнастике
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать