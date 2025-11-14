Первый комплекс умных апартаментов с технологиями Сбера будет построен в Крыму

18:42

Иллюстрация Author Development

Апартаменты бизнес-класса More Yuva от Author Development в Крыму оснастят умными технологиями Сбера, которые обеспечивают комфорт и безопасность повседневной жизни. Также будет реализовано комплексное решение, которое свяжет в общую умную систему управления апартаменты, здания и территорию жилого комплекса.

Решение реализовано на базе Умного дома Sber и программно-аппаратного комплекса «Андромеда», который позволяет создать единую систему для мониторинга, анализа и управления всем инженерным оборудованием и процессами диспетчеризации различных объектов недвижимости. Такой смарт-диспетчер уже масштабирован в новом смарт-районе Москвы — СберСити (застройщик — компания АО СЗ «Рублево-Архангельское»).

Благодаря интеграции всех инженерных систем управление апарт-комплексом будет более эффективным, а часть процессов эксплуатации — автоматизирована. Единая платформа, в том числе, является эффективным инструментом энергоменеджмента, позволяя в режиме реального времени оптимизировать объем потребляемых ресурсов и, как следствие, затраты на них.

Кроме того, во всех апартаментах будет интегрирован виртуальный ассистент умного дома: голосом можно будет настроить желаемое освещение, климат, подогрев полов в санузле и управлять шторами. Также ассистент ответит на вопросы гостей, в том числе о возможностях отдыха — например, подскажет температуру воды в море и погоду, ближайшие достопримечательности и рестораны.

«Для Сбера важно не просто финансировать наших партнеров. Но и совместно внедрять в их проекты современные технологии и передовые сервисы, которые действительно меняют качество жизни, выводя комфорт и безопасность на принципиально новый уровень, – отметил Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка. – Когда-то “умный дом” казался фантастикой, а теперь это такая же повседневная потребность, как электричество или интернет. И мы видим, как запрос общества смещается — люди хотят не просто квадратные метры, а пространство, где им комфортно жить, отдыхать и растить детей. Комплекс решений от Умного дома Sber и СберСити — это шаг к такому будущему».

«Помимо внедрения решений Умный дом Sber во всех квартирах СберСити, у нас есть опыт создания “умных номеров” с учётом особенностей гостиничного пространства, – рассказала Евгений Чуланов, заместитель генерального директора – директор департамента информационных технологий АО «Рублево-Архангельское» (проект СберСити). – Мы оборудовали часть номерного фонда отелей курортов “Мрия” и “Манжерок”, обновив цифровую инфраструктуру. Теперь вместе с “Author Development” у нас появилась возможность с нуля заложить в апарт-комплексе систему умного управления на всех уровнях. Это настоящий прорыв в сфере гостеприимства и арендного бизнеса, который, во-первых, устанавливает новые стандарты качества обслуживания и комфорта. И, во-вторых, делает проект максимально привлекательным для инвесторов».

Программно-аппаратный комплекс «Андромеда» используется для управления инженерными системами жилых и коммерческих объектов СберСити, а также гостиничных комплексов умного района. Программно-аппаратный комплекс, в том числе, внедрен для мониторинга инженерных систем жизнеобеспечения зданий штаб-квартиры Сбера. Всего дистанционный контроль с помощью цифрового решения осуществляется более чем на 8 тысячах различных объектах недвижимости.

В конфигурацию системы, объединенной с решениями Умного дома Sber, входит более 1000 различных устройств. Их работа синхронизирована между собой и интегрирована с системой управления апарт-комплексом. Внедрение этих решений позволит обеспечить повышенный комфорт жителям апарт-комплекса. И вместе с этим — обеспечит эффективное управление ресурсами, предупреждение аварий и более зрелые процессы управления эксплуатацией всего объекта и его территории, оптимизируя операционные затраты.

«Со Сбером нашу компанию связывает давнее партнерство: More Yuva – это третий проект, который мы реализуем при поддержке банка, – отметил Дмитрий Коновалов, президент Author Development. – Зная прогрессивный опыт Сбера в развитии передовых технологий, мы решили воспользоваться им и интегрировать их разработки в инфраструктуру More Yuva. Уверен, что собственники апартаментов по достоинству оценят бытовые преимущества и комфорт, которые они получат с системой «Умный дом».

Апарт-комплекс More Yuva строится в Гурзуфе — в развитой курортной зоне на южном побережье Крыма, по адресу: г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Геологов, 1. 8-этажное здание рассчитано на 236 апартаментов площадью от 23 до 58,8 кв. метров. Комплекс апартаментов расположен в пешей доступности от пляжа, он будет включать подземный паркинг на 56 машино-мест, детскую и спортивную площадки, а также ресторан с террасой и всесезонный бассейн. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

Строительство комплекса апартаментов More Yuva ведёт ООО Специализированный застройщик «МОРЕ.ЦЕНТР». Заказчик проекта — группа компаний «Author Development».