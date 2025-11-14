Шесть многоквартирных домов повреждены при атаке БПЛА на Новороссийск — мэр

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество многоквартирных домов в Новороссийске, поврежденных при атаке БПЛА ВСУ, по уточненным данным, возросло до шести. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Ранее сообщалось о четырех поврежденных многоквартирных домах.

«Поквартирные обходы пострадавших МКД продолжались в течение дня. В Центральном районе зафиксированы повреждения окон в шести многоквартирных домах. В МКД по улице Губернского пострадало 13 квартир, в одной из них также частичная потеря имущества первой необходимости», — говорится в сообщении.