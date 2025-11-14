0
0
118
НОВОСТИ

Шесть многоквартирных домов повреждены при атаке БПЛА на Новороссийск — мэр

20:40 14.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество многоквартирных домов в Новороссийске, поврежденных при атаке БПЛА ВСУ, по уточненным данным, возросло до шести. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Ранее сообщалось о четырех поврежденных многоквартирных домах.

«Поквартирные обходы пострадавших МКД продолжались в течение дня. В Центральном районе зафиксированы повреждения окон в шести многоквартирных домах. В МКД по улице Губернского пострадало 13 квартир, в одной из них также частичная потеря имущества первой необходимости», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:20 14.11.2025
Посольство Азербайджана в Киеве повреждено от попадания в него ракеты Patriot
0
108
20:00 14.11.2025
Включение Telegram в белый список невозможно, так как это иностранная платформа — депутат
0
227
19:20 14.11.2025
Коррупционный скандал на Украине угрожает поддержке Зеленского на Украине и в мире — NYT
0
265
18:42 14.11.2025
Первый комплекс умных апартаментов с технологиями Сбера будет построен в Крыму
0
285
18:40 14.11.2025
Бывшие колониальные державы продолжают считать мир своим «задним двором» — Медведев
0
335
18:00 14.11.2025
Мерц заявил, что очередные санкции против РФ будут готовы в ближайшие недели
0
380
17:32 14.11.2025
Венгрия не отдаст Украине 1,5 млн евро из фонда мира, а отправит их Ливану — Сийярто
0
371
17:30 14.11.2025
Сбер и «Небесная грация» разработали первую в мире ИИ-систему оценивания соревнований по художественной гимнастике
0
335
17:12 14.11.2025
Лукашенко поддержал майнинг криптовалюты в Белоруссии
0
383
17:00 14.11.2025
Профицит внешней торговли РФ в сентябре вырос до $8,1 млрд — ЦБ
0
412

Возврат к списку