Шесть многоквартирных домов повреждены при атаке БПЛА на Новороссийск — мэр
20:40 14.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество многоквартирных домов в Новороссийске, поврежденных при атаке БПЛА ВСУ, по уточненным данным, возросло до шести. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.
Ранее сообщалось о четырех поврежденных многоквартирных домах.
«Поквартирные обходы пострадавших МКД продолжались в течение дня. В Центральном районе зафиксированы повреждения окон в шести многоквартирных домах. В МКД по улице Губернского пострадало 13 квартир, в одной из них также частичная потеря имущества первой необходимости», — говорится в сообщении.
