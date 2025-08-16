По Украине «осталось согласовать совсем немного» - Трамп

02:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным было согласовано много пунктов по Украине, и есть хороший шанс на договоренности по остальным.

«Мы достигли согласия по многим пунктам, осталось [согласовать] совсем немного. Некоторые из оставшихся не столь важны. Вероятно, есть один наиболее важный, но у нас очень хорошие шансы прийти [к договоренности] по нему», — сказал он на совместной с президентом России пресс-конференции по итогам встречи в Анкоридже.