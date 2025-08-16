0
0
20
НОВОСТИ

Трамп об итогах переговоров с Путиным: Сегодня мы действительно добились огромного прогресса

02:30 16.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что на его переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Анкоридже (штат Аляска) был достигнут огромный прогресс.

«Сегодня мы действительно добились огромного прогресса», — сказал он на совместной пресс-конференции по итогам встречи.

«И я скажу, что, на мой взгляд, встреча прошла очень продуктивно. Мы согласовали очень много вопросов, большинство из них. Я бы сказал, что есть несколько важных вопросов, по которым мы еще не пришли к полному согласию, но мы добились определенного прогресса», — сообщил он на совместной с лидером РФ пресс-конференции по итогам переговоров в Анкоридже (штат Аляска).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

02:35 16.08.2025
По Украине «осталось согласовать совсем немного» - Трамп
0
50
02:26 16.08.2025
Путин: Я согласен с президентом Трампом, что должна быть обеспечена и безопасность Украины
0
84
02:25 16.08.2025
Путин согласился, что если бы Трамп был в то время президентом, то конфлика с Украиной не случилось бы
0
82
02:22 16.08.2025
По окончании переговоров на Аляске Путин и Трамп выступили с заявлениями, но не стали отвечать на вопросы
0
94
01:15 16.08.2025
Переговоры Трампа и Путина на Аляске в узком составе завершились
0
213
22:41 15.08.2025
Начались переговоры Путина и Трампа
0
376
22:30 15.08.2025
Путин и Трамп приветствовали друг друга рукопожатием
0
346
22:04 15.08.2025
Путин прибыл в Анкоридж, где пройдет саммит с Трампом
0
351
21:20 15.08.2025
Окружение Зеленского испытывает напряжение из-за саммита РФ и США — FT
0
444
20:40 15.08.2025
Эксперты будут анализировать язык тела Путина и Трампа на саммите на Аляске — The Hill
0
428

Возврат к списку