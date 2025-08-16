Трамп об итогах переговоров с Путиным: Сегодня мы действительно добились огромного прогресса

02:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что на его переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Анкоридже (штат Аляска) был достигнут огромный прогресс.

«Сегодня мы действительно добились огромного прогресса», — сказал он на совместной пресс-конференции по итогам встречи.

«И я скажу, что, на мой взгляд, встреча прошла очень продуктивно. Мы согласовали очень много вопросов, большинство из них. Я бы сказал, что есть несколько важных вопросов, по которым мы еще не пришли к полному согласию, но мы добились определенного прогресса», — сообщил он на совместной с лидером РФ пресс-конференции по итогам переговоров в Анкоридже (штат Аляска).