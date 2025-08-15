Начались переговоры Путина и Трампа

22:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп начали переговоры. Беседа проходит в одном из помещений на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Комната традиционно украшена российским триколором и звездно-полосатым флагом США.

Помимо глав государств, во встрече участвуют с российской стороны — помощник главы российского государства Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, с американской — госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.