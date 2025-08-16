0
0
48
НОВОСТИ

По окончании переговоров на Аляске Путин и Трамп выступили с заявлениями, но не стали отвечать на вопросы

02:22 16.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп выступили с заявлениями на совместной пресс-конференции. Вопреки ожиданиям журналистов, лидеры двух стран не стали отвечать на вопросы прессы.

Совместная пресс-конференция продлилась чуть больше 12 минут, первым выступил российский президент. Путин отметил настрой России на украинское урегулирование и улучшение отношений с США — одним из ближайших своих соседей. Заявление президента РФ продлилось 8,5 минуты.

Трамп в своем кратком — четырехминутном — заявлении дал высокую оценку работе российской делегации и ходу переговоров, но отметил, что не по всем вопросам Москве и Вашингтону удалось достичь компромисса.

