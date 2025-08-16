По окончании переговоров на Аляске Путин и Трамп выступили с заявлениями, но не стали отвечать на вопросы
02:22 16.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп выступили с заявлениями на совместной пресс-конференции. Вопреки ожиданиям журналистов, лидеры двух стран не стали отвечать на вопросы прессы.
Совместная пресс-конференция продлилась чуть больше 12 минут, первым выступил российский президент. Путин отметил настрой России на украинское урегулирование и улучшение отношений с США — одним из ближайших своих соседей. Заявление президента РФ продлилось 8,5 минуты.
Трамп в своем кратком — четырехминутном — заявлении дал высокую оценку работе российской делегации и ходу переговоров, но отметил, что не по всем вопросам Москве и Вашингтону удалось достичь компромисса.
НОВОСТИ
- 02:35 16.08.2025
- По Украине «осталось согласовать совсем немного» - Трамп
- 02:30 16.08.2025
- Трамп об итогах переговоров с Путиным: Сегодня мы действительно добились огромного прогресса
- 02:26 16.08.2025
- Путин: Я согласен с президентом Трампом, что должна быть обеспечена и безопасность Украины
- 02:25 16.08.2025
- Путин согласился, что если бы Трамп был в то время президентом, то конфлика с Украиной не случилось бы
- 01:15 16.08.2025
- Переговоры Трампа и Путина на Аляске в узком составе завершились
- 22:41 15.08.2025
- Начались переговоры Путина и Трампа
- 22:30 15.08.2025
- Путин и Трамп приветствовали друг друга рукопожатием
- 22:04 15.08.2025
- Путин прибыл в Анкоридж, где пройдет саммит с Трампом
- 21:20 15.08.2025
- Окружение Зеленского испытывает напряжение из-за саммита РФ и США — FT
- 20:40 15.08.2025
- Эксперты будут анализировать язык тела Путина и Трампа на саммите на Аляске — The Hill
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать