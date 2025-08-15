Путин и Трамп приветствовали друг друга рукопожатием
22:30 15.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп начали встречу с рукопожатия.
Американский лидер встретил своего гостя прямо на взлетной полосе на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон. Трамп, хлопая в ладоши, приветствовал идущего по красной ковровой дорожке гостя, а затем похлопал его по спине. Политики крепко пожали друг другу руки.
Как и положено в таких случаях, Путина встречал также почетный караул ВС США. Фотографы смогли запечатлеть историческое рукопожатие лидеров на фоне стоящих на летном поле сразу двух «бортов номер один».
