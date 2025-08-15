Окружение Зеленского испытывает напряжение из-за саммита РФ и США — FT
21:20 15.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Окружение Владимира Зеленского находится в напряжении из-за предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом газета Financial Times сообщила со ссылкой на неназванных украинских чиновников.
Они рассказали, что «обеспокоены тем, что их оставили в стороне от дискуссий, которые могут напрямую отразиться на их стране».
Другой украинский чиновник назвал позицию Трампа «очень двойственной». «Он говорит, что хочет мира, но не желает сделать необходимые шаги, чтобы его добиться», — сказал он, не пояснив, что именно, по его мнению, должен сделать американский лидер.
