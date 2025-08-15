0
НОВОСТИ

Окружение Зеленского испытывает напряжение из-за саммита РФ и США — FT

21:20 15.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Окружение Владимира Зеленского находится в напряжении из-за предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом газета Financial Times сообщила со ссылкой на неназванных украинских чиновников.

Они рассказали, что «обеспокоены тем, что их оставили в стороне от дискуссий, которые могут напрямую отразиться на их стране».

Другой украинский чиновник назвал позицию Трампа «очень двойственной». «Он говорит, что хочет мира, но не желает сделать необходимые шаги, чтобы его добиться», — сказал он, не пояснив, что именно, по его мнению, должен сделать американский лидер.

НОВОСТИ

22:04 15.08.2025
Путин прибыл в Анкоридж, где пройдет саммит с Трампом
0
47
20:40 15.08.2025
Эксперты будут анализировать язык тела Путина и Трампа на саммите на Аляске — The Hill
0
185
20:00 15.08.2025
Трамп выразил уверенность в том, что встреча с Путиным пройдет «очень хорошо»
0
275
19:20 15.08.2025
Нефть остается в минусе: Brent торгуется $66,5 за баррель
0
286
19:06 15.08.2025
Собянин: Более 2,5 млн гостей побывали на форуме «Москва 2030» за две недели
0
287
18:40 15.08.2025
Глава ОВС НАТО в Европе будет находиться в пятницу на Аляске — CNN
0
309
18:00 15.08.2025
Лукашенко и Трамп поговорили по телефону
0
390
17:32 15.08.2025
Путин будет вовремя на Аляске, по прилете его встретит Трамп — Песков
0
393
17:12 15.08.2025
Денежные переводы в Грузию из РФ в январе — июле сократились на 28% — Нацбанк
0
376
17:00 15.08.2025
Власти Мали обвинили «иностранные державы» в организации попытки госпереворота
0
395

