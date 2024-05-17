Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» вышел в дальний поход

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отряд кораблей Северного флота во главе с носителем гиперзвуковых ракет «Циркон» — фрегатом «Адмирал Горшков» вышел в дальний поход. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

«Сегодня отряд кораблей Северного флота покинул рейд города Североморска и вышел в дальний поход. Корабли отряда взяли курс в Атлантику через назначенные районы Баренцева моря», — сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в составе отряда — носитель высокоточного ракетного оружия большой дальности фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».