Украинские власти хотят взять под контроль Telegram

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские власти работают с Евросоюзом над регуляцией мессенджера Telegram, включая блокировку и штрафы. Об этом заявила глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк.



В октябре 2023 года представитель Еврокомиссии Йоханнес Барке сообщил на брифинге в Брюсселе, что Telegram обязан до 17 февраля 2024 года назначить своего юридического представителя для обеспечения связи с ЕК с целью контроля контента в рамках Акта о цифровых услугах Евросоюза.



По словам Герасимьюк, Киев предлагает внести Telegram в перечень цифровых платформ, которые подлежат регуляции, что позволит его блокировать и штрафовать. «В таких случаях блокировки или в случае нарушений законодательства (такие платформы — прим. ТАСС) могут быть оштрафованы. Как это происходит с другими компаниями, которые в этом перечне», — цитирует ее издание «Страна». Она также предложила запретить украинским чиновникам и государственным организациям вести свои телеграм-каналы.



