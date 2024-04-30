0
0
153
НОВОСТИ

Украинские власти хотят взять под контроль Telegram

13:30 30.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские власти работают с Евросоюзом над регуляцией мессенджера Telegram, включая блокировку и штрафы. Об этом заявила глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк.

В октябре 2023 года представитель Еврокомиссии Йоханнес Барке сообщил на брифинге в Брюсселе, что Telegram обязан до 17 февраля 2024 года назначить своего юридического представителя для обеспечения связи с ЕК с целью контроля контента в рамках Акта о цифровых услугах Евросоюза.

По словам Герасимьюк, Киев предлагает внести Telegram в перечень цифровых платформ, которые подлежат регуляции, что позволит его блокировать и штрафовать. «В таких случаях блокировки или в случае нарушений законодательства (такие платформы — прим. ТАСС) могут быть оштрафованы. Как это происходит с другими компаниями, которые в этом перечне», — цитирует ее издание «Страна». Она также предложила запретить украинским чиновникам и государственным организациям вести свои телеграм-каналы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 30.04.2024
Из-за укуса клеща к медикам обратились более 24,6 тысячи россиян - Роспотребнадзор
0
158
13:10 30.04.2024
На сороковой день трагедии у «Крокус сити холла» архиепископ Фома совершает панихиду
0
169
12:20 30.04.2024
Сын Байдена пригрозил подать в суд на Fox News - портал
0
262
12:10 30.04.2024
За полгода гражданами РФ из-за преступлений перестали быть около 400 бывших иностранцев
0
251
11:20 30.04.2024
Танки для ВСУ непригодны и поставки Leopard носят медийный характер - эксперт
0
285
09:40 30.04.2024
На фоне пропалестинских акций Байден может потерять поддержку молодых избирателей
0
352
09:35 30.04.2024
На выставке в Токио показали особенности жизни в «городе будущего»
0
377
09:30 30.04.2024
Ночью ВСУ нанести удар ракетами ATACMS по Крыму - Рогов
0
469
20:40 29.04.2024
Мэр Тбилиси рассказал, откуда берутся деньги на митинги
0
1223
20:15 29.04.2024
Полиция отпустила Депардье после допроса
0
813

Возврат к списку