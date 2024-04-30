Украинские власти хотят взять под контроль Telegram
13:30 30.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В октябре 2023 года представитель Еврокомиссии Йоханнес Барке сообщил на брифинге в Брюсселе, что Telegram обязан до 17 февраля 2024 года назначить своего юридического представителя для обеспечения связи с ЕК с целью контроля контента в рамках Акта о цифровых услугах Евросоюза.
По словам Герасимьюк, Киев предлагает внести Telegram в перечень цифровых платформ, которые подлежат регуляции, что позволит его блокировать и штрафовать. «В таких случаях блокировки или в случае нарушений законодательства (такие платформы — прим. ТАСС) могут быть оштрафованы. Как это происходит с другими компаниями, которые в этом перечне», — цитирует ее издание «Страна». Она также предложила запретить украинским чиновникам и государственным организациям вести свои телеграм-каналы.
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