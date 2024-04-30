Из-за помощи Израилю суд ООН вводить временные меры в отношении Германии
16:50 30.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд пришел к выводу, что «текущие обстоятельства <…> не требуют введения временных мер», подчеркнул он. В этом контексте Салам, в частности, обратил внимание на то, что Германия значительно сократила число выданных лицензий для экспорта продукции военного назначения в Израиль и поддержала инициативы по линии ЕС, направленные на финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.
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