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НОВОСТИ

Из-за помощи Израилю суд ООН вводить временные меры в отношении Германии

16:50 30.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный суд ООН в Гааге заявил, что не видит необходимости вводить временные меры в рамках разбирательства между Никарагуа и Германией, касающегося военной помощи Израилю. Решение огласил на слушаниях председатель инстанции Наваф Салам.

Суд пришел к выводу, что «текущие обстоятельства <…> не требуют введения временных мер», подчеркнул он. В этом контексте Салам, в частности, обратил внимание на то, что Германия значительно сократила число выданных лицензий для экспорта продукции военного назначения в Израиль и поддержала инициативы по линии ЕС, направленные на финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

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