США планируют милитаризировать космос - Небензя
09:20 21.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Соединенные Штаты и их союзники со всем присущим им цинизмом буквально били себя в грудь, громко заверяя всех в своей приверженности мирному космосу. Сегодня, после того как они подтвердили свои реальные намерения продолжать милитаризировать космос и создавать соответствующие вооружения, особенно цинично и лицемерно выглядят их попытки оправдать свои действия якобы неконсенсусным характером нашего проекта», — сказал он, выступая в Совбезе ООН после голосования.
Российский дипломат призвал задуматься, «с какими последствиями столкнутся жители Земли в случае милитаризации космического пространства», поскольку шанс подобного сценария, «как еще раз сегодня доказали Соединенные Штаты и их союзники», становится все более реальным.
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