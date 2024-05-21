США планируют милитаризировать космос - Небензя

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США подтвердили свои реальные намерения милитаризировать космос, проголосовав в Совете Безопасности ООН против проекта резолюции России о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом заявил постоянный представитель России при Объединенных Нациях Василий Небензя.



«Соединенные Штаты и их союзники со всем присущим им цинизмом буквально били себя в грудь, громко заверяя всех в своей приверженности мирному космосу. Сегодня, после того как они подтвердили свои реальные намерения продолжать милитаризировать космос и создавать соответствующие вооружения, особенно цинично и лицемерно выглядят их попытки оправдать свои действия якобы неконсенсусным характером нашего проекта», — сказал он, выступая в Совбезе ООН после голосования.



Российский дипломат призвал задуматься, «с какими последствиями столкнутся жители Земли в случае милитаризации космического пространства», поскольку шанс подобного сценария, «как еще раз сегодня доказали Соединенные Штаты и их союзники», становится все более реальным.





