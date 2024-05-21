С 2014 власти ДНР собирают доказательства военных преступлений Киева - Пушилин

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) с 2014 года собирают доказательства военных преступлений украинских властей и силовиков в Донбассе. Об этом в интервью ТАСС в ходе осмотра выставки на Поклонной горе в Москве рассказал глава ДНР Денис Пушилин.



«Мы с 2014 года начали собирать факты, свидетельства и заявления о тех преступлениях, которые совершались киевским режимом против жителей Донбасса», — сказал Пушилин.



Он уточнил, что на разных этапах сбором и документированием доказательств занимались различные комиссии, правоохранительные органы. Сейчас вся информация концентрируется в Следственном комитете России. Пушилин также подчеркнул, что власти региона пытались безрезультатно обращаться в международные правозащитные организации. Между тем, он уверен, что все причастные к военным преступлениям против жителей Донбасса понесут заслуженное наказание.





