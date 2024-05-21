Гибель Раиси могла быть следствием внутриполитической борьбы за власть - СМИ

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авиакатастрофа, в которой погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, могла стать следствием внутриполитической борьбы за власть в исламской республике. Нельзя исключать и внешнего заговора, основные подозрения в таком случае падают на Израиль, пишет турецкая газета Hurriyet.



По мнению обозревателя проправительственного издания Абдулькадира Сельви, если к катастрофе причастны внешние силы, то главным подозреваемым является Израиль. «Однако Израиль не может действовать в этом регионе без поддержки США», — пишет он.



Журналист отмечает, что в Иране ведется борьба за власть в связи с преклонным возрастом верховного лидера Али Хаменеи. Раиси, по его мнению, был одним из наиболее вероятных претендентов на этот пост, однако в окружении Хаменеи его преемником хотят видеть Моджтабу Хаменеи — сына духовного лидера ИРИ.







