Гибель Раиси могла быть следствием внутриполитической борьбы за власть - СМИ
09:30 21.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По мнению обозревателя проправительственного издания Абдулькадира Сельви, если к катастрофе причастны внешние силы, то главным подозреваемым является Израиль. «Однако Израиль не может действовать в этом регионе без поддержки США», — пишет он.
Журналист отмечает, что в Иране ведется борьба за власть в связи с преклонным возрастом верховного лидера Али Хаменеи. Раиси, по его мнению, был одним из наиболее вероятных претендентов на этот пост, однако в окружении Хаменеи его преемником хотят видеть Моджтабу Хаменеи — сына духовного лидера ИРИ.
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