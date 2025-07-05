США приостановили поставки Украине ряда вооружений ради обороны Израиля — журналист WP

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтонская администрация приостановила поставки некоторых видов вооружений Украине из-за необходимости сосредоточиться на укреплении обороны Израиля в условиях ограниченности ресурсов. Такое мнение выразил в своей авторской колонке обозреватель газеты The Washington Post (WP) Джейсон Уиллик.

Он констатировал, что решение президента США Дональда Трампа нанести удары по Ирану шокировало тех его сторонников, которые считают нецелесообразным вмешательство в дела других государств. Вместе с тем, как подчеркнул журналист, «на этой неделе Трамп огорчил „ястребов“, заморозив поставки ключевых видов вооружений другому американскому союзнику — Украине». «С виду эти два решения кажутся несовместимыми. Но на самом деле это две стороны одной медали, — подчеркнул обозреватель. — Главным вызовом в американской внешней политике является сейчас то, что обязательства Вашингтона в сфере обороны по всему миру превышают его военную мощь».

По мнению Уиллика, подобное несоответствие вынуждает американское руководство «искать компромиссы», выбирая между различными «внешнеполитическими приоритетами». Как добавил обозреватель, для Трампа «оказать максимальную поддержку Израилю, оставляя Украину более уязвимой, привлекательно с политической и стратегической точек зрения». Журналист связывает приостановку поставок Киеву ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot с тем, что они «помогли [Израилю] уменьшить ущерб от ударов Ирана во время 12-дневной войны». США также применяли их для защиты своей авиабазы в Катаре при ответном ударе Ирана 23 июня.

Как полагает автор, в результате «распределения им (Трампом — прим. ТАСС) ограниченной американской военной мощи Израиль может выиграть за счет Украины». «Трамп также предпочитает непродолжительные конфликты с окончательными результатами, такие как 12-дневная война [между Израилем и Ираном], а не долгие и неопределенные, как защита Украины от России. И, что важнее всего, Иран слабее, чем имеющая ядерные вооружения Россия», — подчеркивается в публикации.