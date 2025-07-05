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Лукашенко призвал не скрывать, как «прошлепали» начало Великой Отечественной войны

17:00 05.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не скрывать, как «прошлепали» начало Великой Отечественной войны, когда территория республики в течение нескольких месяцев была оккупирована.

На открытии музея Славы Могилевщины, говоря об исторической правде, Лукашенко отметил, что нужно помнить и о просчетах, допущенных в начале войны. «Я очень просил бы всех вас, особенно сотрудников музея: нам нужна правда, нам нужна сейчас справедливость! Не надо ничего скрывать. Не надо скрывать, как мы „прошлепали“ начало войны. Как Беларусь просто в течение пары месяцев оказалась под оккупацией», — сказал он. Слова Лукашенко приводит агентство БелТА.

По словам президента, тогда это случилось не потому, что советские воины были хуже немецких. «Мы оказались в какой-то степени не готовы к этой войне. Мы умиротворяли фашистов: „Вот, не нападут, договор о ненападении и прочее“, — заявил Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что из этих уроков прошлого нужно делать выводы, всегда быть готовыми защитить страну. «Да, мы ни на кого не нападаем. Будем умиротворять кого угодно. Будем предостерегать от войны. Но каждый день мы должны готовиться к этой войне, чтобы она не случилась вновь на нашей земле. И чтобы неожиданно ночью или в 4 утра на нас не напали и мы не оказались неготовыми к защите, — указал он. — Я это говорю к тому, чтобы и эту правду мы говорили. Она была».

Президент отметил важность сохранения исторической правды на фоне борьбы за умы людей. «Проиграем эту борьбу — время наше будет сочтено. Поэтому мы вцепились в эту историческую память. И вообще, подвиг нашего советского народа, в том числе на белорусской земле, — это гордость для любого народа. Ни один бы народ от этого не отказался», — сказал белорусский лидер. «Лучше под мирным светлым небом бороться за наше прошлое. Для чего? Во имя будущего. Лучше под мирным небом жить, чем воевать», — добавил Лукашенко.

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