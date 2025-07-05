СК РФ установил командира ВСУ, приказавшего сбить Ил-76 с украинскими пленными в 2024 году
12:30 05.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следственный комитет РФ установил, что приказ сбить Ил-76 с украинскими пленными в 2024 году отдал командир 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николай Дзяман, он объявлен в международный розыск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК по итогам совещания, которое провел в Донецке председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
«Самолет был сбит при помощи зенитной ракеты комплекса ПВО Patriot. Во взаимодействии с Генеральным штабом ВС РФ установлено, что такие комплексы состоят на вооружении 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ. Военнослужащие, нанесшие удар по воздушному судну, исполняли незаконный приказ командира бригады Николая Дзямана и вышестоящего командования ВСУ», — сообщили в СК.
Дзяману заочно предъявлено обвинение в совершении теракта, организован его международный розыск. «Продолжается установление иных соучастников преступления, включая высших военных должностных лиц Минобороны Украины», — сказали в СК.
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