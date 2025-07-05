За два часа уничтожены 12 украинских БПЛА над регионами РФ
12:00 05.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО за два часа уничтожили 12 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«5 июля текущего года в период с 06:00 до 08:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 8 БПЛА — над территорией Брянской области, 2 БПЛА — над территорией Рязанской области и по 1 БПЛА — над территориями Орловской и Новгородской областей», — сказали там.
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