На сумское направление брошены резервы ВСУ из новых армейских корпусов — силовики
10:30 05.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Командование ВСУ перебрасывает на сумское направление резервы из подразделений, входящих в структуру новых армейских корпусов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Командование ВСУ перебрасывает на сумское направление резервы из сформированных в этом году подразделений, входящих в структуру новых армейских корпусов. Северяне перемалывают резервы противника и продолжают вести успешные наступательные действия», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что также украинские волонтеры сообщают о переброске на данный участок фронта 49-й инженерной бригады и 531-го батальона 21-го армейского корпуса украинской территориальной обороны.
О завершении формирования 21-го корпуса было объявлено 26 июня, уже через несколько дней его подразделение было переброшено на сумское направление, отметили в силовых структурах.
НОВОСТИ
- 11:30 05.07.2025
- В Турции проведены новые задержания мэров, представляющих оппозицию
- 11:00 05.07.2025
- США приостановили поставки Украине ряда вооружений ради обороны Израиля — журналист WP
- 10:00 05.07.2025
- Трамп признал, что РФ удается справляться с санкциями
- 09:30 05.07.2025
- В РФ обновили правила выдачи и аннулирования виз для некоторых иностранцев
- 09:00 05.07.2025
- Бойцы ВС РФ перекрывают всю логистику ВСУ в Купянске и берут город в охват — Марочко
- 08:50 05.07.2025
- В результате атаки БПЛА повреждены жилые дома в Саратове и Энгельсе — Бусаргин
- 08:40 05.07.2025
- Трамп назвал ситуацию вокруг Украины очень сложной
- 08:30 05.07.2025
- За ночь над регионами РФ сбиты 94 украинских БПЛА
- 21:20 04.07.2025
- США угрожают ЕС пошлинами в 17% на сельскохозяйственную продукцию
- 20:40 04.07.2025
- Республиканцев возуматило решение Пентагона приостановить поставки Киеву - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать