10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование ВСУ перебрасывает на сумское направление резервы из подразделений, входящих в структуру новых армейских корпусов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Командование ВСУ перебрасывает на сумское направление резервы из сформированных в этом году подразделений, входящих в структуру новых армейских корпусов. Северяне перемалывают резервы противника и продолжают вести успешные наступательные действия», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также украинские волонтеры сообщают о переброске на данный участок фронта 49-й инженерной бригады и 531-го батальона 21-го армейского корпуса украинской территориальной обороны.

О завершении формирования 21-го корпуса было объявлено 26 июня, уже через несколько дней его подразделение было переброшено на сумское направление, отметили в силовых структурах.