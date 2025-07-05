0
0
159
НОВОСТИ

На сумское направление брошены резервы ВСУ из новых армейских корпусов — силовики

10:30 05.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование ВСУ перебрасывает на сумское направление резервы из подразделений, входящих в структуру новых армейских корпусов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Командование ВСУ перебрасывает на сумское направление резервы из сформированных в этом году подразделений, входящих в структуру новых армейских корпусов. Северяне перемалывают резервы противника и продолжают вести успешные наступательные действия», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также украинские волонтеры сообщают о переброске на данный участок фронта 49-й инженерной бригады и 531-го батальона 21-го армейского корпуса украинской территориальной обороны.

О завершении формирования 21-го корпуса было объявлено 26 июня, уже через несколько дней его подразделение было переброшено на сумское направление, отметили в силовых структурах.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:30 05.07.2025
В Турции проведены новые задержания мэров, представляющих оппозицию
0
80
11:00 05.07.2025
США приостановили поставки Украине ряда вооружений ради обороны Израиля — журналист WP
0
128
10:00 05.07.2025
Трамп признал, что РФ удается справляться с санкциями
0
239
09:30 05.07.2025
В РФ обновили правила выдачи и аннулирования виз для некоторых иностранцев
0
241
09:00 05.07.2025
Бойцы ВС РФ перекрывают всю логистику ВСУ в Купянске и берут город в охват — Марочко
0
301
08:50 05.07.2025
В результате атаки БПЛА повреждены жилые дома в Саратове и Энгельсе — Бусаргин
0
331
08:40 05.07.2025
Трамп назвал ситуацию вокруг Украины очень сложной
0
381
08:30 05.07.2025
За ночь над регионами РФ сбиты 94 украинских БПЛА
0
320
21:20 04.07.2025
США угрожают ЕС пошлинами в 17% на сельскохозяйственную продукцию
0
788
20:40 04.07.2025
Республиканцев возуматило решение Пентагона приостановить поставки Киеву - СМИ
0
960

Возврат к списку