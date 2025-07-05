В Турции проведены новые задержания мэров, представляющих оппозицию

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турецкая полиция задержала мэров городов Адана и Адыяман Зейдана Каралара и Абдуррахмана Тутдере, представляющих оппозиционную Народно-республиканскую партию (НРП). Задержания проведены по месту их жительства на основании ордера стамбульской прокуратуры в рамках расследования нескольких дел о коррупции в местной мэрии, сообщает телеканал Sözcü («Сёзджу»).

На этой неделе по делу о коррупции был задержан экс-мэр города Измир Тунч Сойер, который также представляет НРП. Всего прокуратура санкционировала задержания 157 сотрудников мэрии.

Операции по задержанию мэров, представляющих НРП, проводятся после взятия под стражу мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Он был задержан 19 марта по обвинению в коррупции и связях с террористами и арестован 23 марта по решению суда. В Турции впоследствии прошла волна акций протеста, организованных оппозицией, наиболее масштабные состоялись в Стамбуле, Анкаре и Измире. Лидер НРП Озгюр Озель сообщил на этой неделе, что оппозиция собрала свыше 20 млн подписей за освобождение Имамоглу и в его поддержку как кандидата в президенты.