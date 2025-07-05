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Ни в одной стране мира полиция не терпит такого давления как в Сербии — Вучич

16:00 05.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция в Сербии ежедневно подвергается нападениям, которых не терпят правоохранительные органы ни в одной другой стране мира. Об этом заявил президент республики Александар Вучич во время поездки по новому участку автомагистрали «Милош Велики».

«Полиция терпит удары палками, полицейских бьют просто потому, что, как говорят сами эти люди и их представители „Нам пришлось избить полицию, потому что не могли пройти прямо к дому, и нужно было обойти через другую улицу“. И за это они избивают полицейских. А полиция терпит. Терпит каждый день», — указал Вучич, комментируя нападения на сотрудников правопорядка со стороны участников протестов, сопровождающихся блокированием дорог. Говоря об обвинениях в жестоком обращении полиции, он назвал ситуацию «театром лицемерия и театром абсурда».

Отдельно он прокомментировал намерение депутата от Демократической партии Срджана Миливоевича передать в структуры ЕС имена сербских полицейских, чтобы включить их в санкционные списки. «Представьте, каким ничтожеством нужно быть, чтобы доносить на лучших сотрудников полиции. А потом такие люди требуют доверия от граждан», — подчеркнул Вучич. Президент добавил, что полиция, хоть и измотана, продолжит выполнять свои задачи. «Победит труд, а не те, кто ненавидит Сербию», — заключил президент.

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