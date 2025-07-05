Потери ВСУ за сутки составили свыше 1 265 военнослужащих — МО РФ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска потеряли за прошедшие сутки около 1 265 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 210 человек, от действий группировки «Запад» — более 230, «Юг» — до 140, «Центр» — до 440, на направлении «Востока» — более 155 и «Днепра» — до 90 военнослужащих.