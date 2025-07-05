0
0
0
НОВОСТИ

Потери ВСУ за сутки составили свыше 1 265 военнослужащих — МО РФ

13:00 05.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска потеряли за прошедшие сутки около 1 265 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 210 человек, от действий группировки «Запад» — более 230, «Юг» — до 140, «Центр» — до 440, на направлении «Востока» — более 155 и «Днепра» — до 90 военнослужащих.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:30 05.07.2025
СК РФ установил командира ВСУ, приказавшего сбить Ил-76 с украинскими пленными в 2024 году
0
130
12:00 05.07.2025
За два часа уничтожены 12 украинских БПЛА над регионами РФ
0
182
11:30 05.07.2025
В Турции проведены новые задержания мэров, представляющих оппозицию
0
226
11:00 05.07.2025
США приостановили поставки Украине ряда вооружений ради обороны Израиля — журналист WP
0
243
10:30 05.07.2025
На сумское направление брошены резервы ВСУ из новых армейских корпусов — силовики
0
318
10:00 05.07.2025
Трамп признал, что РФ удается справляться с санкциями
0
335
09:30 05.07.2025
В РФ обновили правила выдачи и аннулирования виз для некоторых иностранцев
0
322
09:00 05.07.2025
Бойцы ВС РФ перекрывают всю логистику ВСУ в Купянске и берут город в охват — Марочко
0
389
08:50 05.07.2025
В результате атаки БПЛА повреждены жилые дома в Саратове и Энгельсе — Бусаргин
0
403
08:40 05.07.2025
Трамп назвал ситуацию вокруг Украины очень сложной
0
466

Возврат к списку