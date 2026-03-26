Индия ускорила заключение контрактов на импорт нефти, в том числе с РФ — ТВ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия ускорила подписание контрактов на импорт сырой нефти и сжиженного углеводородного газа (СУГ). Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщил индийский телеканал NDTV.

По их данным, контракты согласовываются после «детальных переговоров по ценам, соответствующим экономическим интересам Индии». В списки поставщиков входит Россия, у которой Нью-Дели закупал большие объемы нефти со скидкой, уточнили собеседники телеканала. Они напомнили, что власти республики стремятся расширить перечень импортеров энергоносителей ввиду нестабильности на мировых рынках из-за напряженности на Ближнем Востоке.