Индия ускорила заключение контрактов на импорт нефти, в том числе с РФ — ТВ
13:00 26.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия ускорила подписание контрактов на импорт сырой нефти и сжиженного углеводородного газа (СУГ). Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщил индийский телеканал NDTV.
По их данным, контракты согласовываются после «детальных переговоров по ценам, соответствующим экономическим интересам Индии». В списки поставщиков входит Россия, у которой Нью-Дели закупал большие объемы нефти со скидкой, уточнили собеседники телеканала. Они напомнили, что власти республики стремятся расширить перечень импортеров энергоносителей ввиду нестабильности на мировых рынках из-за напряженности на Ближнем Востоке.
