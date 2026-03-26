Индия ускорила заключение контрактов на импорт нефти, в том числе с РФ — ТВ

13:00 26.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия ускорила подписание контрактов на импорт сырой нефти и сжиженного углеводородного газа (СУГ). Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщил индийский телеканал NDTV.

По их данным, контракты согласовываются после «детальных переговоров по ценам, соответствующим экономическим интересам Индии». В списки поставщиков входит Россия, у которой Нью-Дели закупал большие объемы нефти со скидкой, уточнили собеседники телеканала. Они напомнили, что власти республики стремятся расширить перечень импортеров энергоносителей ввиду нестабильности на мировых рынках из-за напряженности на Ближнем Востоке.

НОВОСТИ

14:12 26.03.2026
Более 52% поляков негативно оценивают деятельность главы Еврокомиссии — опрос
0
26
14:00 26.03.2026
Пилот Ка-226, упавшего в Дагестане в 2025 году, не умел управлять вертолетом — отчет МАК
0
71
13:40 26.03.2026
Российские ученые нашли способ оптимизировать работу моделей искусственного интеллекта
0
110
13:32 26.03.2026
Экспорт нефти из Ирака сократился на 70% из-за войны США и Израиля против Ирана — FT
0
137
13:12 26.03.2026
Цена нефти марки Brent росла почти на 3%
0
176
12:32 26.03.2026
Иран призвал США сдаться и признать поражение
0
253
12:20 26.03.2026
В Поволжье прогнозируют температурные рекорды — Гидрометцентр
0
227
12:05 26.03.2026
Saudi Aramco в апреле сократит поставки нефти в Азию на фоне конфликта в Иране — Bloomberg
0
263
12:00 26.03.2026
В Саратовской области пресечена атака дронами на военный аэродром, злоумышленник задержан
0
279
11:32 26.03.2026
Трое жителей Ингушетии задержаны за создание узла связи украинского кол-центра — ФСБ
0
282

