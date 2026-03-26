В Поволжье прогнозируют температурные рекорды — Гидрометцентр

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По-апрельски теплая погода ожидается в Поволжье, возможны даже температурные рекорды, сообщили в Гидрометцентре РФ.

«В Поволжье сохранится относительно теплая погода, свойственная уже первой десятидневке апреля. Можно даже рассчитывать на очередные температурные рекорды. На севере Поволжья днем плюс 8 — плюс 15 градусов. <…> Небольшой дождь и туман на юге Поволжья не исключен в четверг и пятницу, а температура будет повышаться до плюс 11 — плюс 16 градусов. <…> В Нижнем Поволжье будет теплеть до плюс 20 градусов», — сказано в видеопрогнозе центра.

В пятницу на севере региона могут пройти небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а в субботу местами ожидается небольшой дождь. Ночью 28 марта возможен легкий мороз, из-за которого на дорогах может образовываться гололедица.