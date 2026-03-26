В Поволжье прогнозируют температурные рекорды — Гидрометцентр

12:20 26.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По-апрельски теплая погода ожидается в Поволжье, возможны даже температурные рекорды, сообщили в Гидрометцентре РФ.

«В Поволжье сохранится относительно теплая погода, свойственная уже первой десятидневке апреля. Можно даже рассчитывать на очередные температурные рекорды. На севере Поволжья днем плюс 8 — плюс 15 градусов. <…> Небольшой дождь и туман на юге Поволжья не исключен в четверг и пятницу, а температура будет повышаться до плюс 11 — плюс 16 градусов. <…> В Нижнем Поволжье будет теплеть до плюс 20 градусов», — сказано в видеопрогнозе центра.

В пятницу на севере региона могут пройти небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а в субботу местами ожидается небольшой дождь. Ночью 28 марта возможен легкий мороз, из-за которого на дорогах может образовываться гололедица.

12:32 26.03.2026
Иран призвал США сдаться и признать поражение
0
83
12:05 26.03.2026
Saudi Aramco в апреле сократит поставки нефти в Азию на фоне конфликта в Иране — Bloomberg
0
135
12:00 26.03.2026
В Саратовской области пресечена атака дронами на военный аэродром, злоумышленник задержан
0
154
11:32 26.03.2026
Трое жителей Ингушетии задержаны за создание узла связи украинского кол-центра — ФСБ
0
186
11:30 26.03.2026
Собянин: На кинозаводе «Москино» появится павильон для подводных съемок
0
157
11:20 26.03.2026
Отключения мобильного интернета — это новая нормальность, уверен Боярский
0
218
11:05 26.03.2026
Попытка сенатора Грэма добиться ввода войск США в Иран провалилась — законодатель Луна
0
241
11:00 26.03.2026
Власти США готовятся к сценарию повышения цен на нефть до $200 — Bloomberg
0
244
10:32 26.03.2026
США отменили военные учения с Аргентиной из-за конфликта с Ираном — СМИ
0
265
10:20 26.03.2026
Трамп заявил, что распорядился ускорить производство оружия в США
0
285

