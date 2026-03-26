Иран призвал США сдаться и признать поражение

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Эбрахим Резаи призвал США признать поражение в войне против Ирана.

«Безусловно, в этой битве именно Америка должна сдаться и признать поражение. На этот раз [президент США Дональд] Трамп будет унижен, и унижен окончательно», — написал депутат на своей странице в соцсети X.