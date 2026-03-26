Цена нефти марки Brent росла почти на 3%
13:12 26.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года на лондонской бирже ICE росла почти на 3%, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 10:05 мск, стоимость Brent росла на 2,86%, до $105,14 за баррель.
К 10:15 мск стоимость Brent замедлила рост до $105,02 за баррель (+2,74%). В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2026 года росла на 2,96%, до $92,99 за баррель.
