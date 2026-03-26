Экспорт нефти из Ирака сократился на 70% из-за войны США и Израиля против Ирана — FT
13:32 26.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экспорт нефти из Ирака с начала военной операции США и Израиля против Ирана упал с 3,4 млн баррелей в сутки до 250 тыс., что создало серьезный дефицит государственного бюджета и может грозить рецессией. Об этом пишет британская газета Financial Times.
По ее данным, падение экспорта связано с фактическим закрытием Ираном Ормузского пролива, через который проходит основной маршрут поставок. Добыча нефти в Ираке сократилась почти на три четверти. Страна, занимающая второе место в ОПЕК по объемам нефтедобычи, потеряла с начала конфликта вокруг Ирана около $5,4 млрд, сообщила исследовательская организация Khalij Economics.
Ирак остается одним из самых зависимых от нефти государств в мире: нефтяной экспорт обеспечивает около 90% бюджета. При этом страна импортирует 90% потребительских товаров, продуктов питания и медикаментов, многие из которых поступают через Ормузский пролив, отмечает издание. Энергосистема Ирака зависит от поставок иранского газа, которые резко сократились после израильских ударов по крупнейшему газовому месторождению Ирана.
По словам иракского экономиста Абдула Рахмана аль-Машхадани, средств в бюджете хватит на выплату зарплат бюджетникам еще на один-два месяца, однако серьезные проблемы начнутся в мае. Правительство пытается найти альтернативные пути экспорта, включая поставки через Турцию.
