НОВОСТИ

Более 52% поляков негативно оценивают деятельность главы Еврокомиссии — опрос

14:12 26.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство польских граждан негативно оценили деятельность Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии (ЕК). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром IBRiS (Instytut Badań Rynkowych i Społecznych) по заказу телеканала Polsat.

По этим данным, отрицательное мнение о главе ЕК выразили 52,8% участников опроса, из которых 34,2% посчитали деятельность Урсулы фон дер Ляйен «очень плохой».

Положительно оценили работу главы ЕК 34,5%. При этом еще 5,2% участников опроса сказали, что вообще не знают, кто это такая, а 7,5% не смогли как-либо охарактеризовать деятельность фон дер Ляйен.

