Более 52% поляков негативно оценивают деятельность главы Еврокомиссии — опрос

Большинство польских граждан негативно оценили деятельность Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии (ЕК). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром IBRiS (Instytut Badań Rynkowych i Społecznych) по заказу телеканала Polsat.

По этим данным, отрицательное мнение о главе ЕК выразили 52,8% участников опроса, из которых 34,2% посчитали деятельность Урсулы фон дер Ляйен «очень плохой».

Положительно оценили работу главы ЕК 34,5%. При этом еще 5,2% участников опроса сказали, что вообще не знают, кто это такая, а 7,5% не смогли как-либо охарактеризовать деятельность фон дер Ляйен.