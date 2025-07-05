Алиев не стремится к эскалации с РФ и хочет урегулировать конфликт — Эрдоган
15:00 05.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган обсуждал с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым конфликт Баку и Москвы и пришел к выводу, что лидер Азербайджана не хочет дальнейшей эскалации напряженности. Об этом он сообщил журналистам своего пула по возвращении из соседней страны.
«Данный вопрос был в повестке нашей встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Господин Алиев предпринимает в этом контексте очень осторожные и осмотрительные шаги. Он не сторонник сохранения этой проблемы или ее эскалации. Я понял из его заявлений, что он настроен на урегулирование», — приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.
Он также указал, что «Турция имеет глубокие дипломатические и стратегические отношения как с Азербайджаном, так и с Россией». «Мы внимательно следим за напряженностью и призываем обе страны проявлять умеренность. Мы считаем, что вопрос можно решить проще и разумнее за счет заявлений, которые снимут дипломатическую напряженность. К проблеме нужно подходить с умеренных позиций. Мы знаем, что оба наших друга (Алиев и президент РФ Владимир Путин — прим. ТАСС) обладают необходимым уровнем понимания, чтобы преодолеть эту проблему», — добавил Эрдоган.
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